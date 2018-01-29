В Башкирии пройдет фестиваль зимней рыбалки Фото: Станислав Шахов В Башкирии пройдет фестиваль зимней рыбалки Фото: Станислав Шахов

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

11 февраля на пруду возле села Верхние Услы Стерлитамакского района пройдет открытый фестиваль по зимней ловле рыбы «Ледниковый период-2018», в котором примут участие жители разных городов и районов республики. Организаторы — районный комитет по делам молодежи, рыболовный клуб «Перекат» и Стерлитамакское общество охотников и рыболовов.

В программе фестиваля помимо основных соревнований по ловле рыбы запланированы мастер-классы от ведущих рыболовов-спортсменов РБ, розыгрыш призов, катание на снегоходах, уха и горячий чай, приготовленные на полевой кухне. Самых удачливых рыболовов и активных участников конкурсной программы ждут сюрпризы и ценные подарки.

К участию приглашаются любители активного отдыха и зимнего клева. Заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте рыболовного клуба «Перекат». Справки по телефонам: 8-917-757-47-20, 8-917-499-06-07.