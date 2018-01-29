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29 января Понедельник

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Дорожники сообщили о ситуации на автодорогах Башкирии

ОБЩЕСТВО

Дорожники сообщили о ситуации на автодорогах Башкирии Фото: Госкомитет РБ по транспорту

Дорожники сообщили о ситуации на автодорогах Башкирии Фото: Госкомитет РБ по транспорту

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Пришедшие в Башкирию морозы не оказали существенного влияния на ситуацию на дорогах. Обстановка на региональных автотрассах остается спокойной. По данным АО «Башкиравтодор», в период с 28 по 29 января для поддержания надлежащего состояния автомобильных дорог было задействовано 118 единиц спецтехники. Автомобильные дороги с коэффициентом сцепления менее 0,25 отсутствуют. Горизонтальная видимость более 300 метров.

На предприятии внимательно следят за изменением погодных условий. Так, к утру понедельника минимальные температурные значения по республике были зарегистрированы в Кугарчинском районе — минус 23,3 градуса, максимальные в городе Сибае — минус 11,7 градуса. В целом по республике наблюдается высокая влажность до 71%, поделились дорожники оперативной информацией.

Теги: дорожное хозяйство
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