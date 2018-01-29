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Спустя полгода завершились поиски 13-летнего уфимца

ОБЩЕСТВО

Спустя полгода завершились поиски 13-летнего уфимца Фото: МВД по РБ

Спустя полгода завершились поиски 13-летнего уфимца Фото: МВД по РБ

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе завершились поиски пропавшего без вести 13-летнего Владимира Шмелева. Сегодня его фотографию убрали с сайта МВД по РБ из раздела «Розыск несовершеннолетних». Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального МВД, подростка нашли живым и здоровым. Где он находился всё это время и где его удалось найти, не уточняется.

Как информировало агентство «Башинформ», Владимир является воспитанником Республиканского центра социальной помощи семьям и детям. Он пропал 6 августа 2017 года. Сотрудники УМВД России по Уфе объявили о его розыске.

Теги: поиск пропавших
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