Башкирия в федеральных СМИ: эхо визита Путина, хоккей в подвале, спокойные акции протеста и бесстрашный полицейский Фото: glavarb.ru Башкирия в федеральных СМИ: эхо визита Путина, хоккей в подвале, спокойные акции протеста и бесстрашный полицейский Фото: glavarb.ru

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

В военной технике Россия в числе мировых лидеров. Так, в Уфе освоили изготовление двигателей для вертолетов и для нового пассажирского лайнера МС-21. Об этом сообщил Первый канал в программе «Воскресное Время».

«Но сейчас важно, чтобы оборонные предприятия наладили выпуск гражданской продукции. Оборонный заказ будет сокращаться. Об этом Владимир Путин говорил в Уфе, на заводе, который выпускает двигатели для военной авиации. Здесь же освоили изготовление двигателей для вертолетов и для нового пассажирского лайнера МС-21», — говорится в сюжете телеканала, рассказывающем о поездке главы государства в Уфу.

Во второй части воскресной итоговой программы Первый канал сообщил, что в Уфе Владимир Путин ответил на вопросы рабочих оборонного завода о доступности ипотеки. «Как сделать ипотеку более доступной — о решении жилищного вопроса президента спросили рабочие оборонного завода в Уфе».

Как пояснил Путин уфимским рабочим, «сейчас у нас средняя ставка по стране в конце прошлого года уже была меньше 10%. Но мы, конечно, должны будем уходить вниз, ниже. Почему? Такая возможность есть, потому что инфляция низкая». Также президент страны добавил, что для семей с детьми существуют в этой сфере специальные программы.

РЕН ТВ в продолжение темы визита Путина в Уфу сообщает, что «Уфимскому моторостроительному объединению скоро 100 лет стукнет. Но сегодня его двигатели ставят на крыло пятое поколение российских истребителей — Су-57».

«Иногда даже не верится, что мы это все делаем, что мы смогли организовать производство такого уровня, такого класса. Но оно не должно простаивать в будущем, когда объемы гособоронзаказа неизбежно, в связи с прохождением пика заказов со стороны Минобороны, будут сокращаться. Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию, во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом ее качество и конкурентоспособность», — цитирует Путина телеканал.

Также в сюжете говорится, что «в Уфе осваивают производство двигателя для среднемагистрального лайнера МС-21. А еще комплектуют машины для газовых магистралей».

Тем временем в ряде городов Поволжья, в Уфе, Нижнем Новгороде, Саратове, «прошли акции протеста», информирует РИА Новости. Сообщается, что «согласованные, а также несанкционированные властями акции сторонников Алексея Навального прошли в воскресенье в ряде городов Поволжья. В Уфе несогласованное шествие началось в 14.00 в центре города возле универмага «Уфа». Организаторы ранее подавали заявку на проведение акции, но городские власти отказали им из-за того, что площадка была занята для проведения концерта». По свидетельству корреспондента РИА Новости, несколько участников были задержаны.

В Саратове и Нижнем Новгороде акции были согласованные и прошли без задержаний, говорится в материале.

При этом, как сообщил РИА Новости председатель СПЧ Михаил Федотов, «протестные акции в разных городах России, даже не согласованные с местными властями, по информации президентского Совета по правам человека, прошли относительно спокойно».

По информации INTERFAX.RU, «Организаторы и несколько активных участников несогласованной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального в Уфе будут привлечены к административной ответственности».

«В целях пресечения нарушения федерального законодательства сотрудниками полиции ряд организаторов и активных участников мероприятия доставлены в отдел полиции. В настоящее время в отношении них за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования составлены протоколы по статье 20.2 КоАП РФ», — сообщили «Интерфаксу» в МВД по Башкирии в воскресенье.

Как подсчитали в ТАСС, «Немногочисленные акции сторонников Навального прошли в 46 регионах России».

Акции акциями, а отдыхать всегда хочется. «Российская газета» опубликовала рейтинг самых популярных у туристов в 2017 году городов. Рейтинг по данным броней отелей и апартаментов составил российский сервис бронирования отелей Tvil.ru. В итоге в первую пятерку городов ПФО, популярных у туристов, вошли Казань, Нижний Новгород, Самара, Пермь, Уфа. При этом дороже всего проживание туристам обошлось в Нижнем Новгороде — 3,2 тысячи рублей/ 2,5 ночи. В Уфе — 2,5 тысячи рублей/ 1,5 ночи, информирует газета.

Однако отдыхать можно по-разному. Как информирует телеканал НТВ, в подвале одного из жилых домов Уфы появился каток для детей. Его обустроил местный житель.

«Так Сергей Фёдоров решил помочь ребятам, оставшимся без тренировочной площадки, которую снесли во время ремонта школы, — поясняет телеканал. — Энтузиаст отдал под каток цокольный этаж своего строящегося дома, взял кредит и утеплил стены. Все это он сделал для того, чтобы обучать детей хоккею. Теперь на такой закрытой арене проходят полноценные матчи».

Каток прошел проверку холодами. При 30-градусном морозе за окном на площадке термометры показывали всего 3 градуса ниже нуля. «В будущем Сергей Фёдоров также планирует построить спортзал», — говорится в сюжете НТВ.

А героем сюжета телеканала РЕН ТВ стала бесстрашная женщина-полицейский, задержавшая в Уфе банду преступников.

Как информирует телеканал, «замначальника оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по Уфе Регина Саттарова благодаря наблюдательности и хорошей физической подготовке догнала и задержала злоумышленника, подозреваемого в грабеже. Сотрудница увидела троих мужчин, которые выбежали из здания. За ними выбежал четвертый. Первые трое начали бить его ногами, после чего бросились врассыпную. Саттарова догнала одного из преступников. Вскоре были задержаны и его сообщники», — говорится в материале.

Выяснилось, что так мужчины похитили у знакомого станок для изготовления ключей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщили телеканалу в МВД по Республике Башкортостан.