В Башкирии консультируют граждан, столкнувшихся с неправомерными действиями коллекторов Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии консультируют граждан, столкнувшихся с неправомерными действиями коллекторов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 27 января в Управлении Федеральной службы судебных приставов

России по Башкортостану работает «горячая линия» по вопросам деятельности организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности.

Все граждане, которые столкнулись с неправомерными действиями коллекторов, могут позвонить в будние дни с 9 до 18 часов по телефону: (347) 273-71-49. Сотрудники УФССП ответят на вопросы, касающиеся применения федерального закона по защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Федеральный закон, устанавливающий правовые основы деятельности коллекторов, был принят 3 июля 2016 года. Все его положения в настоящее время уже действуют, напомнили в ведомстве.