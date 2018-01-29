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29 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии консультируют граждан, столкнувшихся с неправомерными действиями коллекторов

ОБЩЕСТВО

В Башкирии консультируют граждан, столкнувшихся с неправомерными действиями коллекторов Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии консультируют граждан, столкнувшихся с неправомерными действиями коллекторов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 27 января в Управлении Федеральной службы судебных приставов

России по Башкортостану работает «горячая линия» по вопросам деятельности организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности.

Все граждане, которые столкнулись с неправомерными действиями коллекторов, могут позвонить в будние дни с 9 до 18 часов по телефону: (347) 273-71-49. Сотрудники УФССП ответят на вопросы, касающиеся применения федерального закона по защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Федеральный закон, устанавливающий правовые основы деятельности коллекторов, был принят 3 июля 2016 года. Все его положения в настоящее время уже действуют, напомнили в ведомстве.

Теги: долги, коллекторы, судебные приставы
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