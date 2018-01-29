Штаб Путина сдаст в ЦИК подписи в поддержку кандидата 29 января Фото: автор Штаб Путина сдаст в ЦИК подписи в поддержку кандидата 29 января Фото: автор

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Избирательный штаб Владимира Путина, баллотирующегося на очередной президентский срок в порядке самовыдвижения, намерен в понедельник представить в Центризбирком РФ подписи избирателей, необходимые для регистрации кандидата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Андрея Кондрашова. Решение о регистрации кандидата Центризбирком должен принять в течение 10 дней после подачи документов.

Штаб Путина будет сдавать в ЦИК не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. автографов граждан из более чем 1,6 млн подписей, собранных в поддержку кандидата по всей стране. Такое беспрецедентное количество подписей штабу Путина удалось собрать за две с небольшим недели.

Автографы, собранные в поддержку кандидата, проходили две стадии проверки.

«Первая проверка проходит в регионах, и в штаб в Москве поступают подписные листы уже проверенные, но проводится вторичная проверка, отбираются только те подписи, которые никаких сомнений не вызывают», — отметили в штабе.

Самыми распространенными ошибками в подписных листах являются неточности в указании серии и номера паспорта.

Все претенденты на пост главы государства, за исключением кандидатов партий, представленных в Госдуме, должны представлять в ЦИК подписи избирателей в их поддержку. Только после проверки подписей и других документов кандидат получает регистрацию и допуск к следующему этапу кампании.

Самовыдвиженцам необходимо сдать в ЦИК не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей избирателей, кандидатам непарламентских партий — не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. автографов. По решению ЦИК у каждого кандидата проверке будет подлежать 60 тыс. подписей. Если в выборке обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных автографов, ЦИК проведет дополнительную проверку еще 30 тыс. подписей.

На данный момент участие в избирательной кампании продолжают принимать 14 кандидатов: два самовыдвиженца и 12 представителей партий. В качестве самовыдвиженцев баллотируются Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов. Непарламентскими партиями выдвинуты Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Ирина Волынец (Народная партия России), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия Роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Наталья Лисицына («РОТ Фронт»), Михаил Козлов (Партия социальной защиты).