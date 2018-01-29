Госдума вводит штрафы за парковку на газонах Фото: Олег Яровиков Госдума вводит штрафы за парковку на газонах Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Группа депутатов из фракции «Единая Россия» в Госдуме внесла законопроект, запрещающий судам оспаривать право региональных властей назначать штрафы за парковку на газонах и в других не предназначенных для этого местах. Таким образом они пытаются устранить противоречие между федеральным и региональным законодательством, сообщают «Известия» со ссылкой на газету «Ведомости».

Отмечается, что регионы сами устанавливают штраф за парковку в неположенных местах, но суды стали отказывать в назначении штрафов за такое правонарушение, поскольку обнаружили в этом несоответствие между правилами, утвержденными региональными властями, и нормами федерального законодательства.

По словам одного из авторов поправок — депутата Александра Грибова, в ПДД описан порядок парковки автомобилей, ответственность за нарушение которого зафиксирована в КоАПе, но формулировка в статье размытая, поэтому компетентным органам сложно привлечь автовладельцев к ответственности.

Предложенная депутатами поправка конкретизирует статью КоАПа и связывает ее с ПДД: право контролировать парковку и стоянку на улицах и дорогах закрепляется за ГИБДД, а во дворах контроль осуществляют регионы и муниципалитеты, что, как ожидается, позволит избежать разных трактовок.