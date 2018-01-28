В Уфе раздали выпеченный по «блокадному» рецепту хлеб Фото: организаторы





В Уфе раздали выпеченный по «блокадному» рецепту хлеб Фото: организаторы

УФА, 28 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Республиканском музее Боевой Славы и уфимском парке Победы 27 января прошло мероприятие, посвященное годовщине окончательного снятия блокады Ленинграда. Оно завершило цикл просветительских занятий и Уроков мужества в рамках акции «Блокадный хлеб». Поисковики передали дочери бойца 29 армии второго мотострелкового полка НКВД Ивана Самсонова документы погибшего отца. Его останки были обнаружены в Тверской области в августе 2005 года поисковиками организаций «Кречет» и «Память» Тюменской области. Только в этом году появилась возможность передать документы родным погибшего.

«Я 16 лет ждала его возвращения, — сказала его дочь, — костюмы отца прятала в ларе, чтоб их никто не отдал. Все ждала, что отец вернется».

Перед школьниками и студентами выступили жительница блокадного Ленинграда Лира Давлетова (Хайдарова), депутат Госдумы, один из основателей поискового движения Башкортостана Ильдар Бикбаев. Они напомнили молодому поколению об ужасах блокады и о ценности хлеба. Завершая мероприятие, уже осознанно, понимая его смысл, подростки возложили цветы к Вечному огню. Поисковики отряда «Ватан» в парке Победы раздали листовки и пайки хлеба в 125 граммов, приготовленные по «блокадному» рецепту.

«Акция «Блокадный хлеб» проводится в Республике с 2008 года. Первоначально в ней участвовало два-три района. На сегодняшний день к ней присоединилось большинство муниципалитетов республики. Охват участников, в основном школьников и студентов, составляет уже десятки тысяч человек », — сообщил член Общественной палаты РБ, руководитель регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Башкортостане Владимир Волков.

Организаторами акции выступили региональные отделения ООД «Поисковое движение России», Российского военно-исторического общества, «Молодой Гвардии Единой России», «Юнармии», Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а также ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи РБ» и Республиканский Музей Боевой Славы.