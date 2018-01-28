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29 января Понедельник

Уфа   °

Выставка «Крещенская» проводится без благословения – Уфимская епархия

ОБЩЕСТВО

Выставка «Крещенская» проводится без благословения – Уфимская епархия Фото: автор

Выставка «Крещенская» проводится без благословения – Уфимская епархия Фото: автор

УФА, 28 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В выставочном центре Уфы накануне открылась специализированная выставка-ярмарка «Крещенская». В связи с этим Уфимская епархия Русской Православной Церкви заявила, что не имеет отношения к её организации, что эта выставка проводится в городе без благословения местного архиерея.

Отмечается, что все продавцы предметами религиозного назначения предоставили организаторам необходимые документы, но они были не от религиозных организаций, а от частных предпринимателей. Это означает, что торговля на выставке свечами, иконами и другими товарами религиозного назначения, не считая литературы, приносит пользу не храмам и монастырям, а бизнесменам.

В пресс-службе Башкортостанской митрополии предупредили верующих, что нет гарантии, что заказанные на выставке поминальные записки и требы будут исполнены.

Теги: Уфимская епархия, РПЦ, выставка
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