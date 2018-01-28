Жители Башкирии отметили День без интернета на свежем воздухе Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»







Жители Башкирии отметили День без интернета на свежем воздухе Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

УФА, 28 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В городах и районах Башкортостана массово отпраздновали Международный день без интернета мероприятиями на свежем воздухе. Только в Уфе на различных площадках участие в празднике приняли более 700 человек. Организатор мероприятия – региональное отделение партии «Единая Россия».

Центральной сценой стала площадь перед Дворцом спорта. Здесь собрались люди разных возрастов, поддерживающие главную идею праздника, – показать, что интернет не заменит реального общения.

«Интернет прочно вошел в нашу жизнь и стал неотъемлемой его частью. Но, кроме того, что он дарит нам комфорт, он несет и много негатива, лишает нас простого человеческого общения. Мы должны помнить, что жизнь намного ярче, чем экран монитора», — призвал со сцены руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин.

Под командованием многократной чемпионки Паралимпийских игр по плаванию, депутата Госсобрания Башкортостана Оксаны Савченко на площади прошла массовая зарядка, которая помогла согреться в морозный день. Собравшиеся подпевали любимые песни в исполнении народных ансамблей и вокалистов.

Ректор БГПУ им. М. Акмуллы, депутат Госсобрания РБ Раиль Асадуллин отметил, что интернет – это мощный инструмент, которым надо уметь правильно воспользоваться.

«Сегодняшний день – это напоминание о том, что нам необходимо быть ближе друг к другу, нам надо чаще встречаться. День без интернета – это возможность лишний раз пообщаться», — сказал Раиль Асадуллин.

По информации пресс-службы регионального отделения партии, праздничные мероприятия прошли сегодня и в микрорайонах Затон, Дёма, Черниковка. В Уфимском районе местом торжества стало село Дмитриевка. Аналогичные мероприятия организованы в Стерлитамаке, Нефтекамске, Салавате, Октябрьском, Сибае, Кумертау, Агидели, Мелеузе, Белорецке, Ишимбае, Бирске, Янауле и Учалах.