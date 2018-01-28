День без интернета: Жители Башкирии приглашаются на праздничные мероприятия Фото: автор День без интернета: Жители Башкирии приглашаются на праздничные мероприятия Фото: автор

УФА, 28 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В городах Башкортостана региональное отделение партии «Единая Россия» проведет массовые мероприятия, посвященные Международному дню без интернета. Все желающие в этот день смогут принять участие в веселых конкурсах, спортивных соревнованиях, мастер-классах. По информации пресс-службы местного отделения партии, главная цель праздника – побудить людей отказаться от интернета хотя бы на время, показать весь интерес реального общения.

Международный день без интернета отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. В 2018 году он выпал на 28 января. Сегодня в Уфе на площади перед Дворцом спорта (ул. Р. Зорге, 41) и площади перед Дворцом культуры химиков (ул. Первомайская, 47) партийцы организуют веселые игры, конкурсы, спортивные состязания и флешмоб.

На площади перед Дворцом спорта праздник начнется в 14.00. С приветственной речью выступит руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин и ректор БГПУ им. М. Акмуллы Раиль Асадуллин. Спортсменка, депутат Госсобрания РБ Оксана Савченко проведет массовую зарядку. Концертной программой предусмотрены выступления местных ансамблей и сольных исполнителей.

В Уфимском районе местом торжества станет село Дмитриевка (стадион «Сельский»). В Международный день без интернета мероприятия пройдут в Стерлитамаке, Нефтекамске, Салавате, Октябрьском, Сибае, Кумертау, Агидели, Мелеузе, Белорецке, Ишимбае, Бирске, Янауле и Учалах.