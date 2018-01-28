Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги «пятничных» рейдов
Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги «пятничных» рейдов Фото: автор
Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги «пятничных» рейдов Фото: автор
УФА, 28 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане прошли традиционные «пятничные» профилактические рейдовые мероприятия. По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, в целях административного воздействия на нарушителей ПДД сотрудники ведомства составили более 4200 административных материалов.
Среди них — 148 фактов выезда на встречную полосу, где это запрещено ПДД и создаёт опасность для других участников дорожного движения. За управление транспортом в нетрезвом состоянии задержаны 99 водителей.