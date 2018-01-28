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28 января Воскресенье

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В Башкирии прогнозируются 30-градусные морозы

ОБЩЕСТВО

В Башкирии прогнозируются 30-градусные морозы Фото: автор

В Башкирии прогнозируются 30-градусные морозы Фото: автор

УФА, 28 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане днем 28 января осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют ветер южный умеренный. Температура воздуха в светлое время суток составит -8,-13 градусов, местами до -20. На автодорогах видимость хорошая.

В понедельник и вторник, 29 и 30 января, осадков также не ожидается. В отдельных северных и западных районах пройдет слабый снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

В понедельник столбики термометров ночью покажут -15,-20 градусов, местами -25,-30, днем -10,-15. Во вторник температура воздуха ночью составит -13,-18, местами до -23, днем -9,-14.

Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Теги: прогноз погоды
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