УФА, 27 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным Башгидрометцентра, 28 января в республике ожидается погода без осадков. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью — минус 15-20 градусов, местами — до 30 мороза. Днем теплее — от 8 до 13 градусов мороза, местами — до минус 20.

29 января синоптики по-прежнему обещают погоду без осадков. В отдельных северных и западных районах Башкирии пройдет слабый снег. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью — минус 15-20 градусов, местами — 25-30 градусов мороза. Днем — от 10 до 15 градусов мороза.

30 января характер погоды существенно не изменится. В отдельных северных и западных районах республики ожидается слабый снег. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью — минус 13-18 градусов, местами до 23 градусов мороза. Днем — от 9 до 14 градусов мороза.