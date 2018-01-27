В Башкирии наблюдается снижение производственного травматизма Фото: Олег Яровиков В Башкирии наблюдается снижение производственного травматизма Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии наблюдается снижение случаев травмирования и гибели работников на производстве, констатировали в пресс-службе Минтруда республики, ссылаясь на данные Государственной инспекции труда за 2017 год.

В целом за год признаны связанными с производством 57 несчастных случаев с летальным исходом. Это на 14 случаев меньше (-19,7%), чем в 2016 году.

«Что касается случаев тяжелого травмирования работников на производстве, то здесь также можно констатировать снижение, — подчеркнул положительную динамику замминистра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников. — Так, в 2017 году в организациях республики зафиксировано 100 случаев тяжелого повреждения здоровья работников на производстве. Это на 50 случаев меньше (-33,3%), чем за предыдущий год».

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», самыми опасными отраслями экономики в регионе по-прежнему остаются обрабатывающие производства, а также сельское и лесное хозяйство.