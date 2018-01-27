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В Уфе опубликован график уборки снега на 29 января

ОБЩЕСТВО

В Уфе опубликован график уборки снега на 29 января Фото: Олег Яровиков

В Уфе опубликован график уборки снега на 29 января Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Коммунальщики башкирской столицы сообщили график комплексной уборки дворов многоквартирных домов от снега и наледи на 29 января. Напомним, уборка придомовой территории проводится с 9 до 17 часов.

В понедельник будут расчищены дворы по следующим адресам.

Октябрьский район:

проспект Октября, 57/1, 57/2, 57/3, 90, 92, 92/1, 92/2, 132, 132/1, 132/2, 142, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4; ул. Российская, 161/1, 163/2, 163/3, 163/4, 163, 163а, 163б, 163в; ул. Рихарда Зорге, 37/3, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3; ул. Менделеева, 213/2; ул. Комсомольская, 159, 161/1, 161/3; ул. Шафиева, 12, 12/1; бульвар Молодежный, 2, 3, 3/1; ул. Зеленогорская, 13, 17; Лесной проезд, 8/2; ул. Б.Бикбая, 36, 36/1, 38, 38/1; ул. М.Рыльского, 24/1, 24/2, 26, 28; ул. А. Королева, 4/2, 8, 10, 7/1, 7/2, 9, 15, 17, 19, 21; ул. М.Жукова, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 5/1; ул. Ю.Гагарина, 28/2, 30, 32.

Кировский район:

ул. Рабкоров, 5/2, 6; ул. С.Перовской, 25/1; ул. Авроры, 11/1б,11/1в; ул. Достоевского, 102/3; ул. Караидельская, 4; ул. Гафури, 4, 6; ул. Тукаева, 29.

Калининский район:

ул. Интернациональная, 101, 103, 179/1, 181/1; ул. Первомайская, 82, 84; ул. Ферина, 1, 1а; ул. Мелеузовская, 25, 27; ул. Вологодская, 13/1, 15/1; ул. Мушникова, 11; ул. Архитектурная, 2, 4.

Ленинский район:

ул. Ахметова, 322/2; ул. К.Маркса, 26; ул. Аксакова, 91; ул. Жуковского, 18; ул. Свердлова, 42.

Орджоникидзевский район:

ул. Кольцевая, 94, 185/1; ул. Б. Хмельницкого, 143/1; проспект Октября, 93, 95, 109/2, 180; ул. Первомайская, 2, 22; ул. Кулибина, 7а; Уфимское шоссе, 37/1.

Демский район:

ул. Мусоргского, 7; ул. Правды, 25/1, 31/1; ул. М. Джалиля, 64; ул. Левитана, 13, 15, 17, 19; ул. Магистральная, 20/1; ул. Дагестанская, 17/1.

Советский район:

проспект Октября, 7/1, 14/1, 18; ул. Революционная, 57, 173; ул. М. Губайдуллина, 19, 23; ул. Б.Кадомцевых, 11/1; ул. Х. Давлетшиной, 16; ул Достоевского, 97/1, 137; ул Левченко, 8.

Теги: уборка снега
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