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27 января Суббота

Уфа   °

Движение транспорта на старом мосту через Белую будет восстановлено

ОБЩЕСТВО

Движение транспорта на старом мосту через Белую будет восстановлено Фото: ИА «Башинформ»

Движение транспорта на старом мосту через Белую будет восстановлено Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе старый мост через Белую будет отремонтирован, движение транспорта будет восстановлено. На эти цели правительство Республики Башкортостан выделило 200 млн рублей. Срок реализации — октябрь 2018 года. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» заявил представитель уфимской администрации.

В настоящее время начаты проектно-изыскательские работы. Второй этап — конкурсные процедуры по строительно-монтажным работам и оформление проектно-сметной документации в полном объеме.

Приблизительный срок службы моста после ремонта по оценкам специалистов — 2-2,5 года. За это время планируется построить новый мост. Стоимость строительства оценивается примерно в три млрд рублей.

Сейчас на действующем мосту через Белую организовано реверсивное движение с тремя полосами в каждую сторону. Для грузового транспорта мост закрыт с 6 утра до 10 вечера.

Теги: мост через Белую
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