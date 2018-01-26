В Уфе Общество башкирских женщин и партия «Единая Россия» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Фото: Айгуль Япарова





В Уфе Общество башкирских женщин и партия «Единая Россия» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Фото: Айгуль Япарова

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня между партией «Единая Россия» и Обществом башкирских женщин заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документ подписали секретарь регионального отделения Константин Толкачев и председатель общественной организации Гульнур Кульсарина.

Накануне в Уфе состоялось очередное заседание Общества башкирских женщин. На нем были обсуждены новые проекты Общества, в том числе посвященные Году семьи в Башкортостане, а также подписание соглашения.

«Наши цели схожи — изменить жизнь населения к лучшему, решить насущные проблемы. И партия «Единая Россия», и Общество башкирских женщин проводит большую работу в этом направлении. Женщина играет огромную роль в современном обществе, и наша задача — создать ей необходимые условия для учебы, работы, создания семьи, воспитания детей, — отметила заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета партией «Единая Россия», член совета Общества башкирских женщин Гульнара Киреева. — Мы планируем проводить совместные проекты, мероприятия, акции. У партии есть необходимый ресурс, есть первичные организации во всех городах и районах республики. В основном их активные члены также входят в Общество башкирских женщин».

Напомним, среди ближайших проектов Общества башкирских женщин — «Урал батыр байрамы» — «Зимние игры Урал-батыра» и конкурс «Женщина — мать нации».