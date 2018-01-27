Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 55.82 ↓

EUR 69.60 ↓

27 января Суббота

Уфа   °

Синоптики обещают сегодня в Башкирии солнечную и морозную погоду

ОБЩЕСТВО

Синоптики обещают сегодня в Башкирии солнечную и морозную погоду Фото: Галия Набиева

Синоптики обещают сегодня в Башкирии солнечную и морозную погоду Фото: Галия Набиева

УФА, 27 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, последняя суббота января будет в республике солнечной, морозной и без осадков. Ветер южный, умеренный.

Температура воздуха днем — от 11 до 16 градусов мороза. В юго-восточных районах республики — от минус 17 до 22 градусов. На автодорогах видимость хорошая, на отдельных участках — поземка.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.

Теги: погода
Читайте также
В Башкирии решается судьба малышей, оставленных матерью в подъезде
В Нефтекамске 20 января в подъезде многоэтажного жилого дома соседка обнаружила плачущих детей. Как рассказала агентству «Башинформ» начальник отдела оп
В столице Башкирии на торги выставлены квартиры должников
В Уфе 15 февраля пройдут торги по реализации квартир должников. Аукцион организует и проводит Росимущество по РБ, сообщает служба судебных приставов Баш
В башкирском Благовещенске «Чжифан» построит тракторный завод
В перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана включен новый объект - завод по производству тракторов MASTAR в Благовещенске. Инвестор -
В выходные в Башкирию вернутся 30-градусные морозы
Грядущие выходные в республике будут морозными. По данным синоптиков Башгидрометцентра, 27 и 28 января осадков не ожидается. «Температура воздуха ночь
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть