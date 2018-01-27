Синоптики обещают сегодня в Башкирии солнечную и морозную погоду Фото: Галия Набиева Синоптики обещают сегодня в Башкирии солнечную и морозную погоду Фото: Галия Набиева

УФА, 27 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, последняя суббота января будет в республике солнечной, морозной и без осадков. Ветер южный, умеренный.

Температура воздуха днем — от 11 до 16 градусов мороза. В юго-восточных районах республики — от минус 17 до 22 градусов. На автодорогах видимость хорошая, на отдельных участках — поземка.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.