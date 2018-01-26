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27 января Суббота

Уфа   °

В Башкирии Совет ректоров вузов назвал победителей конкурса видеороликов антинаркотической направленности

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Совет ректоров вузов Республики Башкортостан подвел итоги конкурса видеороликов антинаркотической направленности «Борьба с пропастью».

На протяжении двух месяцев (с декабря 2017 года по январь 2018-го) компетентное жюри оценивало ролики, подготовленные студентами университетов РБ.

По итогам первое место завоевал центр студенческого телевидения Уфимского государственного авиационного технического университета; второе — студент фармацевтического факультета Башкирского государственного медицинского университета Халиль Бишой; третье место — у команды «Преодоление» Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы.

Теги: студенчество, конкурсы видеороликов
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