В Башкирии Совет ректоров вузов назвал победителей конкурса видеороликов антинаркотической направленности
УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Совет ректоров вузов Республики Башкортостан подвел итоги конкурса видеороликов антинаркотической направленности «Борьба с пропастью».
На протяжении двух месяцев (с декабря 2017 года по январь 2018-го) компетентное жюри оценивало ролики, подготовленные студентами университетов РБ.
По итогам первое место завоевал центр студенческого телевидения Уфимского государственного авиационного технического университета; второе — студент фармацевтического факультета Башкирского государственного медицинского университета Халиль Бишой; третье место — у команды «Преодоление» Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы.