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27 января Суббота

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В Башкирии стартовал новый проект Ремесленной палаты

ОБЩЕСТВО

В Башкирии стартовал новый проект Ремесленной палаты

Фото: Ремесленная палата РБ

В Башкирии стартовал новый проект Ремесленной палаты

Фото: Ремесленная палата РБ

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкирии стартовал новый проект «Школа ремесел», инициированный Ремесленной палатой республики и осуществляемый на средства гранта Президента Российской Федерации.

На базе Уфимского колледжа ремесел и сервиса преподаватель ВЭГУ Ольга Суткевич провела первое занятие по теме ткачества с девочками из уфимских коррекционных школ №28 и №30.

Цикл предполагает семь практических уроков по изготовлению сувенирных кукол, изучению азов лоскутной техники, валянию войлока и других навыков. На первом уроке слабовидящие и слепые школьницы с удовольствием мастерили озорную куклу-козу из ниток и кусочков ткани. Им помогали не только школьные воспитатели, но и сотрудники колледжа, родители.

«Все дети уникальны и талантливы», — такими словами Ольга Суткевич приветствовала гостей в аудитории. Педагоги подтвердили этот позитивный тезис: на занятия ремеслом были приглашены особенные девочки. Несмотря на ограничения в физическом развитии восьмиклассница Руфина Ямансарина прекрасно поет и сама сочиняет песни, четвероклассница Дарина Гильманова — победитель соревнований по плаванию высокого уровня, первоклассница Софья Бондаренко — великолепно танцует. Именно на развитие новых трудовых навыков, раскрытие талантов и способностей направлены эти занятия прикладным творчеством. Два часа пролетели весело и незаметно, принеся удовольствие детям и педагогам.

«Главной социальной задачей проекта «Школа ремесел» является привлечение внимания широкой общественности к развитию народных традиций, — рассказала председатель Ремесленной палаты РБ Алла Ильинцева. — Занятия будут проводиться также и со взрослыми, с представителями многодетных семей, с пенсионерами. Многомесячная программа призвана стимулировать активность в области народных промыслов и ремесел, воспитание новых мастеров, пропаганду и популяризацию сохранения и продолжения старинных традиций народов республики. В мобильных творческих мастерских будут изготавливаться художественные сувенирные изделия из кожи, ткани, глины, ниток и других материалов, имеющие утилитарное назначение, полезные в быту. Все желающие принять участие в мастер-классах могут записаться на сайте Ремесленной палаты РБ».

Заявки принимаются по электронному адресу bashremeslo@mail.ru и по телефону: 8-906-103-50-20.

Теги: народные промыслы, Ремесленная палата РБ
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