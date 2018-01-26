Уфимские телешкольники покорили жюри международного фестиваля Фото: детская школа телевидения «Телешко»





Уфимские телешкольники покорили жюри международного фестиваля Фото: детская школа телевидения «Телешко»

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Воспитанники детской школы телевидения «Телешко» из Уфы стали лауреатами международного фестиваля телевизионных фильмов и программ «Телемания». Это мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2004 года при поддержке Международной академии телевидения и радио (IATR). В 2017 году на конкурс было отправлено более 150 телевизионных фильмов и программ из Белоруссии, Казахстана и России.

В рамках фестиваля проводился специальный конкурс для школьников «Телемания джуниор», в нем победу одержали юные уфимцы. Они уступили только первое место, которое жюри отдало москвичке Анастасии Володиной за фильм «Катастрофа».

Вторым стал телешкольник из башкирской столицы Ян Емелин с сюжетом «Что делать на рыбалке», третьим — еще один воспитанник «Телешко» Родион Гизатуллин с сюжетом «Как правильно собирать полевые ягоды». Бронзу он разделил с коллективом детского пресс-центра «Бегемот ТВ» из Москвы, который представил программу «Премьера».

Специальным призом за проект «Крупно повезло» отмечен выпускник уфимской школы телевидения «Телешко» Илья Черепанов. Ранее он становился обладателем золотой медали на Международном фестивале телевизионных программ и фильмов в Златоусте.

Как отметил директор «Телешко» Рустем Аднабаев, каждый из этих проектов был снят при поддержке детского телеканала «Тамыр», а также показан в его эфире.

«Я очень рад, что есть такие детские фестивали. Это значит, есть возможность продемонстрировать свои умения, сравниться со своими сверстниками, обменяться опытом, — поделился мнением Рустем Аднабаев. — Более того, каждый призёр фестиваля «Телемания-2017» удостаивается права поступить в Гуманитарный институт телевидения и радиовещания без творческого испытания».

Все подробности можно узнать в группе «Телешко» «ВКонтакте».