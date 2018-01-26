УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В 2017 году в роддомах Башкирии родилось 49 260 детей. Статистика рождаемости в республике немного снизилась по сравнению с 2016 годом, тогда на свет появилось 55 628 малышей. Но медики надеются, что число родившихся в регионе в 2018 году возрастет. В том числе благодаря нововведениям в демографической политике страны. В текущем году женщины, родившие первенца, будут получать выплаты.

Данных по родившимся в январе пока нет. В Министерстве здравоохранения РБ уточнили, что цифры станут известны в начале февраля. Как сообщало агентство «Башинформ», в новогоднюю ночь нового 2018 года в Башкортостане родилось 17 детей: 11 девочек и шесть мальчиков. Зато известно, что в текущем январе в республики уже есть тройня и двойни. В прошлом году в РБ родилось 389 двоен и три тройни.

Популярными именами в 2017 году были: среди мальчиков — Артем, Тимур, Кирилл, Амир, Данил и другие, среди девочек — Арина, София, Самира, Виктория, Анастасия.

Жители республики называли своих детей и редкими именами, такими как Добромир, Дениз, Гаяр, Доменик, Кемаль, а также Анэлл, Божена, Данэлия, Захра, Лея.