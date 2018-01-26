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26 января Пятница

Уфа   °

В Башкирии будут вести работу с супругами, решившими разойтись

ОБЩЕСТВО

В Башкирии будут вести работу с супругами, решившими разойтись Фото: Depositphotos.com

В Башкирии будут вести работу с супругами, решившими разойтись Фото: Depositphotos.com

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Министерство семьи, труда и соцзащиты населения Башкортостана разработало социальный проект по профилактике разводов, в рамках которого с семьями, подавшими заявление на развод в органы ЗАГС или суд, будут работать специально обученные медиаторы. Проект подан на конкурс грантов Президента РФ, в случае получения господдержки он будет запущен уже в этом году.

Вначале программу апробируют в Демском районе Уфы, городах Октябрьский и Благовещенск, Благовещенском районе, рассказали в ведомстве.

По данным Государственного комитета РБ по делам юстиции, в 2017 году в республике поженились 27 931 пара, развелись 15 568 пар.

Теги: разводы
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