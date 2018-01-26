ГИБДД Башкирии проводит массовые «пятничные» рейды Фото: автор ГИБДД Башкирии проводит массовые «пятничные» рейды Фото: автор

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Госавтоинспекция Башкортостана 26 января объявила о проведении традиционных «пятничных» рейдов. Мероприятия проводятся с целью своевременного реагирования на возможное осложнение обстановки и исключение рисков, связанных с нарушением участниками дорожного движения ПДД. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ГИБДД будут осуществлять массовые проверки автомобилистов для того, чтобы выявить нетрезвых водителей.

«Соблюдение правил дорожного движения, неторопливый стиль вождения, заблаговременное снижение скорости перед пешеходными переходами, соблюдение скоростного режима и дистанции помогут автолюбителям избежать неприятностей и благополучно добраться до места проведения предстоящих выходных», — добавили в ведомстве.