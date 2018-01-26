Госдума приняла законопроект о добровольцах Фото: ИА «Башинформ» Госдума приняла законопроект о добровольцах Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект о добровольчестве, инициированный Правительством РФ. Он уравнивает понятия «добровольчество» и «волонтерство».

Документ определяет участников, организаторов и порядок добровольческой деятельности. Также предполагается, что Росмолодежь будет формировать единую информационную систему в целях реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства).

Теперь появляется возможность заключения между добровольцем (волонтером) и благополучателем либо организатором добровольческой (волонтерской) деятельности договоров по возмещению связанных с их исполнением расходов добровольца (волонтера) на питание, приобретение специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, предоставление помещения во временное пользование, оплату проезда, страхование жизни или здоровья.

«Законопроект очень важен. Еще в преддверии Года добровольца в Уфе организовали круглый стол с приглашением добровольцем, депутатов Госсобрания, членов Общественной палаты региона, религиозных конфессий для его широкого обсуждения. Мнение экспертного сообщества необходимо, так как волонтерство — это сфера, которую не стоит чрезмерно регламентировать, прежде всего нужно создать условия для их эффективной деятельности, — считает депутат Госдумы от Башкортостана Рамзил Ишсарин. — Законопроект позволяет это сделать. В частности, он предусматривает создание программ поддержки для развития волонтерского движения, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов, муниципалитетов».