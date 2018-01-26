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26 января Пятница

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В феврале запускается дополнительный поезд из Ташкента в Уфу

ОБЩЕСТВО

В феврале запускается дополнительный поезд из Ташкента в Уфу Фото: Олег Яровиков

В феврале запускается дополнительный поезд из Ташкента в Уфу Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

«Узбекские железные дороги» запускают дополнительные рейсы в Москву, Волгоград и Уфу. По сообщению официального сайта перевозчика, поезд «Уфа-Ташкент» с февраля 2018 года будет ходить дважды в неделю — по вторникам и субботам.

Сейчас поезд с уфимского вокзала в столицу Узбекистана уезжает один раз в неделю по вторникам. Маршрут проходит через Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Кумертау, Оренбург, казахские города Актобе, Кзыл-Орда, Туркестан и другие. Добраться до столицы Узбекистана также можно на самолете.

Теги: поезд, железная дорога
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