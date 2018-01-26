В Башкирии 41 представительница прекрасного пола удостоена медали «Материнская слава» Фото: сайт Правительства РБ В Башкирии 41 представительница прекрасного пола удостоена медали «Материнская слава» Фото: сайт Правительства РБ

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии еще 41 многодетная мама удостоена награды «Материнская слава». Первая в этом году церемония награждения прошла в Доме Правительства. Медали вручил заместитель премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов.

Награда присуждается многодетным матерям, воспитывающим пятерых и более детей. Всего в республике, начиная с 1998 года, медалью «Материнская слава» награждены 7594 представительницы прекрасного пола, сообщили в пресс-службе Правительства РБ.

От имени Главы Башкортостана Рустэма Хамитова вице-премьер поблагодарил присутствующих, отметив, что «Материнская слава» — одна из дорогих наград, которая присуждается женщинам.

«Вы знаете, что меры социальной поддержки увеличились. Могу вас заверить, что Правительство республики и в дальнейшем будет прикладывать все усилия для поддержки многодетных матерей», — сказал заместитель премьер-министра.

Салават Сагитов проинформировал, что в рамках «Десятилетия детства», объявленного Президентом страны, в этом году в регионе будет уделено большое внимание детским учреждениям здравоохранения. В этой части предполагается оснастить современным оборудованием Республиканскую клиническую больницу и детскую клиническую больницу №17 Уфы.

«По сравнению с 2016 годом, в прошлом году показатель смертности в республике уменьшился на 2,5 тысячи. Сегодня можем сказать, что это лучший показатель за последние 20-25 лет. Программа развития медицины, которая у нас сегодня есть, направлена в первую очередь на то, чтобы возобновить ФАПы в населенных пунктах», — подытожил вице-премьер.