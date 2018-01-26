Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 55.92 ↓

EUR 69.45 ↓

26 января Пятница

Уфа   °

В Башкирии 41 представительница прекрасного пола удостоена медали «Материнская слава»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии 41 представительница прекрасного пола удостоена медали «Материнская слава» Фото: сайт Правительства РБ

В Башкирии 41 представительница прекрасного пола удостоена медали «Материнская слава» Фото: сайт Правительства РБ

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии еще 41 многодетная мама удостоена награды «Материнская слава». Первая в этом году церемония награждения прошла в Доме Правительства. Медали вручил заместитель премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов.

Награда присуждается многодетным матерям, воспитывающим пятерых и более детей. Всего в республике, начиная с 1998 года, медалью «Материнская слава» награждены 7594 представительницы прекрасного пола, сообщили в пресс-службе Правительства РБ.

От имени Главы Башкортостана Рустэма Хамитова вице-премьер поблагодарил присутствующих, отметив, что «Материнская слава» — одна из дорогих наград, которая присуждается женщинам.

«Вы знаете, что меры социальной поддержки увеличились. Могу вас заверить, что Правительство республики и в дальнейшем будет прикладывать все усилия для поддержки многодетных матерей», — сказал заместитель премьер-министра.

Салават Сагитов проинформировал, что в рамках «Десятилетия детства», объявленного Президентом страны, в этом году в регионе будет уделено большое внимание детским учреждениям здравоохранения. В этой части предполагается оснастить современным оборудованием Республиканскую клиническую больницу и детскую клиническую больницу №17 Уфы.

«По сравнению с 2016 годом, в прошлом году показатель смертности в республике уменьшился на 2,5 тысячи. Сегодня можем сказать, что это лучший показатель за последние 20-25 лет. Программа развития медицины, которая у нас сегодня есть, направлена в первую очередь на то, чтобы возобновить ФАПы в населенных пунктах», — подытожил вице-премьер.

Теги: награждения, Материнская слава
Читайте также
Отключенное электроснабжение и поврежденные крыши: по башкирскому селу прошелся ураганный ветер
В селе Габдюково Белорецкого района Башкортостана накануне ночью порывами ураганного ветра причинен ущерб девяти личным хозяйствам, из-за обрыва проводо
Гендиректор ХК «Салават Юлаев» объяснил, зачем уволили Леонида Вайсфельда
25 января уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» сообщил о расторжении контракта с генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом. За две игры до конца ре
Рустэм Хамитов: «Принято решение о ликвидации должности генерального менеджера клуба «Салават Юлаев»
25 января ХК «Салават Юлаев» расторг трудовой договор с генеральным менеджером. Болельщики обсуждают причины и тот вопрос, почему именно сейчас расстали
В Башкирии появится лаборатория для контроля качества меда на экспорт - Россельхознадзор по РБ
В Башкирии появится лаборатория, которая будет следить за качеством меда, вывозимого на экспорт. Об этом на очередном заседании Госсобрания - Курултая Р
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть