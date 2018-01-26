Уфимский планетарий покажет жителям Башкирии первое лунное затмение Фото: уфимский планетарий Уфимский планетарий покажет жителям Башкирии первое лунное затмение Фото: уфимский планетарий

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Уфимский планетарий 31 января организует наблюдение первого лунного затмения этого года. Начало наблюдений в 18.00 на крышной парковке ТРЦ «Планета», 4 уровень, вход №6. Подъём на крышу возможен с помощью лифта.

«С площади Ленина, рядом с планетарием, где мы обычно демонстрируем небесные явления, на этот раз это сделать не удастся. Просто потому, что Луна, которая будет входить в земную тень, окажется так низко над горизонтом, что она будет закрыта зданиями для большей части Уфы, не только на площади Ленина. К тому же виновница события взойдет уже полностью вошедшей в земную тень и, если удастся, мы сможем увидеть сначала «кровавую» луну, а затем процесс ее выхода из тени», — поясняется на сайте выбор площадки для наблюдения.

Ученые предупредили, что наблюдения состоятся только при условии ясной погоды.