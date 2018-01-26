Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 55.92 ↓

EUR 69.45 ↓

26 января Пятница

Уфа   °

Уфимский планетарий покажет жителям Башкирии первое лунное затмение

ОБЩЕСТВО

Уфимский планетарий покажет жителям Башкирии первое лунное затмение Фото: уфимский планетарий

Уфимский планетарий покажет жителям Башкирии первое лунное затмение Фото: уфимский планетарий

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Уфимский планетарий 31 января организует наблюдение первого лунного затмения этого года. Начало наблюдений в 18.00 на крышной парковке ТРЦ «Планета», 4 уровень, вход №6. Подъём на крышу возможен с помощью лифта.

«С площади Ленина, рядом с планетарием, где мы обычно демонстрируем небесные явления, на этот раз это сделать не удастся. Просто потому, что Луна, которая будет входить в земную тень, окажется так низко над горизонтом, что она будет закрыта зданиями для большей части Уфы, не только на площади Ленина. К тому же виновница события взойдет уже полностью вошедшей в земную тень и, если удастся, мы сможем увидеть сначала «кровавую» луну, а затем процесс ее выхода из тени», — поясняется на сайте выбор площадки для наблюдения.

Ученые предупредили, что наблюдения состоятся только при условии ясной погоды.

Теги: лунное затмение
Читайте также
Отключенное электроснабжение и поврежденные крыши: по башкирскому селу прошелся ураганный ветер
В селе Габдюково Белорецкого района Башкортостана накануне ночью порывами ураганного ветра причинен ущерб девяти личным хозяйствам, из-за обрыва проводо
Гендиректор ХК «Салават Юлаев» объяснил, зачем уволили Леонида Вайсфельда
25 января уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» сообщил о расторжении контракта с генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом. За две игры до конца ре
Рустэм Хамитов: «Принято решение о ликвидации должности генерального менеджера клуба «Салават Юлаев»
25 января ХК «Салават Юлаев» расторг трудовой договор с генеральным менеджером. Болельщики обсуждают причины и тот вопрос, почему именно сейчас расстали
В Башкирии появится лаборатория для контроля качества меда на экспорт - Россельхознадзор по РБ
В Башкирии появится лаборатория, которая будет следить за качеством меда, вывозимого на экспорт. Об этом на очередном заседании Госсобрания - Курултая Р
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть