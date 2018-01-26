В Башкирии решается судьба малышей, оставленных матерью в подъезде Фото: автор В Башкирии решается судьба малышей, оставленных матерью в подъезде Фото: автор

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Нефтекамске 20 января в подъезде многоэтажного жилого дома соседка обнаружила плачущих детей. Как рассказала агентству «Башинформ» начальник отдела опеки и попечительства Нефтекамска Лариса Акрамова, женщина забрала их к себе домой, накормила и вызвала полицию.

«Детям повезло, что их нашли сразу, так как в тот день было очень холодно, они могли замерзнуть, — сказала Лариса Акрамова. — Приехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Нефтекамску и оформили их по акту безнадзорности. Малыши 2014 и 2016 годов рождения были помещены в детское отделение городской больницы».

Учреждения профилактики сработали оперативно: личности детей и их родителей были установлены в этот же день.

По словам представителя ведомства, выяснилось, что мать пошла с двумя малышами к отцу домой, но того в квартире не оказалось. Тогда она просто оставила их в подъезде, а сама ушла.

«В данный момент дается правовая оценка законным представителям этих детей. Хочется отметить, что родители до Нефтекамска проживали на территории Краснокамского района. Семья с шестью детьми переехала в Нефтекамск прошлой осенью и сразу попала под наше наблюдение. Проживая на территории Краснокамского района, они были лишены родительских прав: мать — ограничена, отец — лишен. По истечении определенного времени, по решению суда, они смогли восстановить свои права. У них родился шестой ребенок, но, получается, они не справились со своими родительскими обязанностями», — пояснила начальник Нефтекамского отдела опеки и попечительства.

Сейчас «найденыши» находятся в больнице. Сотрудники опеки навещают их.

«Дети под хорошим присмотром. У нас детское отделение больницы сотрудничает с благотворительным фондом, поэтому они хорошо одеты, у них есть книжки и игрушки. Продукты питания, гостинцы пока не разрешены, так как дети проходят комплексное обследование. Сегодня приезжает замещающая семья, чтобы посмотреть на них», — рассказала Лариса Акрамова.

Отмечается, что мать больницу не посещала. Отец приходил к лечащему врачу, видимо, на индивидуальную беседу. Сейчас готовится документ на лишение их родительских прав в отношении всех детей. Старшего сына хочет взять под опеку родственница, остальные дети, скорее всего, будут определены в замещающие семьи.

«В Нефтекамске нет такой тенденции — отправлять детей в детские дома. Возраст детей позволяет принять их в замещающую семью. Постараемся двоих малышей не разделять, еще троих — тоже постараемся не разлучать», — подытожили в ведомстве.