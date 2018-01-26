В Башкирии вводят штрафы за неправильный учет задержанных автомобилей Фото: Олег Яровиков В Башкирии вводят штрафы за неправильный учет задержанных автомобилей Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане появился новый штраф за неправильный учет задержанных автомобилей. Парламентарии республики ввели меру ответственности за нарушение требований к ведению учета задержанных транспортных средств, перемещенных на специализированные стоянки. Штраф положен и за нарушение порядка информирования о специализированных стоянках и транспортных средствах при эвакуации. Изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях были приняты накануне на пленарном заседании республиканского парламента.

Как пояснил спикер регионального парламента Константин Толкачев, штрафы за указанные нарушения будут такими же, как за нарушение порядка перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Этим же законом введена ответственность за нарушение срока оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств лицами, привлеченными к ответственности за совершение административных правонарушений, повлекших задержание транспортных средств. Данный срок установлен Государственным комитетом Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству и составляет 31 день со дня перемещения задержанного транспортного средства. За нарушение этого срока теперь придется заплатить штраф от 500 до тысячи рублей.

«Мы считаем, что ответственность в данной сфере должна быть обоюдной. Законом введены штрафы для граждан, не оплативших своевременно перемещение их автомобилей на штрафстоянку. Но в то же время этим же законом мы существенно повысили степень ответственности организаций, осуществляющих эвакуацию задержанных автомобилей, их учет и хранение. Штрафы для них предусмотрены значительно выше, чем для граждан, — прокомментировал Константин Толкачев. — К нам неоднократно обращались избиратели с жалобами на случаи, когда учет автомобилей, перемещенных на штрафстоянку, велся с нарушением установленных требований, а собственник своевременно не информировался. Подобные действия или бездействие не должны оставаться безнаказанными».

Новый закон направлен на подписание Главе Республики Башкортостан и вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.