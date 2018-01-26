В Башкирии к программе местных инициатив привлекают молодежь и детей Фото: администрация г. Октябрьского





В Башкирии к программе местных инициатив привлекают молодежь и детей Фото: администрация г. Октябрьского

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Запущенная в 2014 году программа поддержки местных инициатив в Башкортостане входит в число приоритетных задач Стратегии развития республики и будет продолжена до 2030 года.

Главная цель проекта — решение важных вопросов по благоустройству и развитию общественной инфраструктуры за счёт субсидий республиканского бюджета. Отбор проектов и управление их реализацией проходят при активном участии населения. По состоянию на начало 2018 года в регионе реализовано уже более 1000 проектов по строительству, ремонту детских и спортивных площадок, систем водоснабжения, уличного освещения, дорог и мостов, обустройству полигонов твердых бытовых отходов, приобретению коммунальной техники.

В городе Октябрьском в решении вопросов по инициативе самих жителей активное участие принимают и юные горожане — молодежь, подростки, дети. В частности, они участвуют в реконструкции здания детского сада №27.

Жители 35-го микрорайона города определились с выбором приоритетной проблемы для участия в конкурсном отборе на получение средств и приняли решение заменить деревянные оконные блоки на окна из ПВХ в помещениях детского сада №27, поскольку решение данной проблемы направлено на охрану жизни и здоровья юных октябрьцев, на комфортное и безопасное пребывание детей в детском дошкольном учреждении.

Инициативу активистов многоквартирного дома №8 в 35-м микрорайоне поддержало большинство жителей микрорайона.

На сегодняшний день, в рамках распространения информации об участии в данной программе и привлечения большого числа заинтересованных жителей, проделана большая работа. Проведен конкурс рисунков и поделок среди воспитанников и родителей детского сада №27, на информационных стендах и местах массового пребывания людей размещены плакаты с агитацией о необходимости активного участия в программе, прошел конкурс частушек, созданы группы в социальных сетях, сообщили в администрации муниципалитета.