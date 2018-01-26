Башкирия в федеральных СМИ: упразднение в «Салавате», должников лишают последнего, миллион рублей для следователя и 3 млн евро за игрока «Уфы» Фото: ИА «Башинформ» Башкирия в федеральных СМИ: упразднение в «Салавате», должников лишают последнего, миллион рублей для следователя и 3 млн евро за игрока «Уфы» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Должники лишатся последних денег. Об этом сообщает газета «Известия». Законопроект, запрещающий списывать последние деньги со счетов должников, раскритиковала правительственная комиссия и экс-главный пристав Башкирии Зариф Байгускаров. Однако авторы законопроекта настаивают на его принятии.

«Поправки в закон «Об исполнительном производстве» в ноябре 2017 года внесли в Госдуму депутаты «Единой России». Они предложили ограничить размер взысканий судебных долгов из зарплат должников: после всех удержаний на их счетах должна оставаться сумма, размер которой не может быть меньше прожиточного минимума, установленного в регионе», — поясняют в издании. Сейчас у должника можно взыскивать до 50% доходов, не учитывая сумму, которая у него остается. Необходимость инициативы авторы объясняли тем, что в результате удержаний человек может остаться без средств к существованию. Однако Правительственная комиссия отказалась поддержать законопроект, рассказал «Известиям» источник, знакомый с итогами ее заседания.

«Член комитета ГД по госстроительству, экс-главный пристав Башкирии Зариф Байгускаров (ЕР) полагает, что проект нельзя принимать, поскольку в этом случае могут пострадать интересы взыскателей. Например, может идти речь о детях, которые получают алименты, либо жертвах преступлений, которым положено возмещение вреда. Вероятна и ситуация, когда должник будет устраиваться на зарплату, официальная часть которой не превышает прожиточный минимум, и взыскать с него ничего будет нельзя», — говорится в газете.

«Осужденные при отбытии наказания в местах лишения свободы работают и выплачивают ущерб от преступления. А они, как правило, более 10 тысяч рублей не получают», — отметил Зариф Байгускаров.

В статусе осужденного скоро может оказаться и директор завода, которого задержали за откуп от уголовных дел. Об этом написала «Российская газета». Как уточняет издание, сотрудники полиции задержали генерального директора завода «Белсталь».

«На предприятии проходили следственные действия в связи с выдвинутыми против директора обвинениями в присвоении денег и невыплате заработной платы. В ходе проверки руководитель предложил следователю миллион рублей за прекращение уголовных дел. Следователь о случившемся доложил своему руководству. После чего директор был задержан при передаче денег», — рассказали газете в СКР по РБ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Как пишет об этом деле газета «Коммерсантъ», «Белорецкий городской суд вчера по ходатайству следователя СКР арестовал бывшего гендиректора АО «Белсталь» Кадыра Джаббарова. Ему предъявлено обвинение в даче крупной взятки замруководителя Белорецкого межрайонного следственного отдела СКР. В минувший вторник Кадыр Джаббаров был задержан оперативниками УФСБ и МВД Башкирии при передаче следователю 1 млн руб. в автомобиле».

Следователи полагают, с помощью взятки Джаббаров рассчитывал, что возбужденные против него уголовные дела будут закрыты. В бизнес-кругах Башкирии Кадыр Джаббаров известен также под своим прежним именем — Юрий Васильев, уточнили в издании.

ТАСС сообщает, что «уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» демонстрирует результаты, которые не соответствуют поставленным высоким задачам. Такое мнение высказал в четверг журналистам глава Башкирии Рустэм Хамитов».

«Я считаю, что результаты пока еще далеки от тех, которые мы ставили перед этим клубом», — отметил он. В частности, Хамитов считает, что команда могла обеспечить место в плей-офф еще месяц назад. «С таким составом, с таким финансированием, с таким квалифицированным тренерским коллективом все это надо было решать раньше», — сказал глава Башкирии.

Ранее клуб сообщил, что генеральный менеджер Леонид Вайсфельд уволен со своей должности. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о причине отставки генменеджера, Рустэм Хамитов сообщил: «Уфимский клуб КХЛ "Салават Юлаев" упразднил должность генерального менеджера».

«Клуб идет по пути увеличения прозрачности, снижения разного рода надстроек. И в этой части клубом принято решение о ликвидации должности генерального менеджера», — сказал Хамитов и заверил, что никаких других изменений в клубе «в ближайшее время не будет».

Сейчас «Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, уточнили в агентстве.

В продолжение спортивной темы, по информации Федерального агентства новостей, московский «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Уфы» Дмитрия Стоцкого. Отмечается, что за Стоцкого «Спартак» готов предложить порядка 3 млн евро, однако окончательное решение по игроку «Уфы» еще не принято, говорится в сообщении ФАН.

Однако вернемся к нашим животным. Как информирует «Интерфакс-Поволжье», в Россельхознадзоре предлагают ужесточить наказание за незаконный ввоз скота после вспышки ящура в Башкирии.

«Управление Россельхознадзора по Башкирии после вспышки ящура в двух районах республики предлагает повысить штрафы за незаконный ввоз животных и сокрытие случаев их заболевания». Об этом сообщил глава ведомства на заседании Госсобрания РБ. Кроме этого, ведомство предлагает внести изменения в закон о личных подсобных хозяйствах в части доступа в них ветеринаров для проведения профилактических мероприятий.

В октябре 2017 года в селах Урмекеево, Ермухаметово и в ООО «Нур» Туймазинского района, а позднее в сельхозпредприятии в селе Копей-Кубово Буздякского района был обнаружен вирус ящура. После этого на этих территориях был введен карантин и уничтожено 1,7 тыс. голов скота. По оценке региональных властей, размер ущерба от вспышки ящура может достигнуть 50-60 млн рублей, говорится в издании.