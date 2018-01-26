В выходные в Башкирию вернутся 30-градусные морозы
В выходные в Башкирию вернутся 30-градусные морозы Фото: ИА «Башинформ»
В выходные в Башкирию вернутся 30-градусные морозы Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Грядущие выходные в республике будут морозными. По данным синоптиков Башгидрометцентра, 27 и 28 января осадков не ожидается.
«Температура воздуха ночью -15, -20 градусов, местами столбики термометров опустятся до -25, -30 градусов», — уточнили метеорологи.
Днем на территории Башкирии потеплеет до -10, -15 градусов, местами до -20. Такая погода сохранится на протяжении последних выходных января.