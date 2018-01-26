Ударил бит: «МегаФон» дарит абонентам три месяца бесплатной подписки на Яндекс.Музыка, Zvooq и BOOM Фото: МегаФон Ударил бит: «МегаФон» дарит абонентам три месяца бесплатной подписки на Яндекс.Музыка, Zvooq и BOOM Фото: МегаФон

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Проект «МегаФон.Музыка», который объединяет на одной витрине музыкальные сервисы Яндекс.Музыка, Zvooq и BOOM, подводит итоги первого месяца работы: общий музыкальный трафик составил 51 терабайт — это более 6 500 000 песен. У абонентов Поволжского «МегаФона», в том числе в Республике Башкортостан, наиболее популярными сервисами являются BOOM и Zvooq.

На витрине «МегаФон.Музыка» можно оформить подписку на сервисы Яндекс.Музыка, Zvooq и BOOM, и только для абонентов «МегаФона» действует безлимитный трафик на всех тарифах при прослушивании треков. А с 22 января по 28 февраля 2018 года всем абонентам тарифа «Включайся! Слушай» при подключении на эти сервисы предоставляется 90 дней бесплатной подписки. Подписка открывает различные возможности: слушать неограниченное количество треков без рекламы, получать рекомендации, а также загружать песни в смартфоны.

За месяц работы проекта «МегаФон.Музыка» пользователи прослушали композиций на 51 терабайт в трех музыкальных сервисах. Если считать, что одна песня в хорошем качестве «весит» 8 МБ, то общее число прослушанных треков составит 6 684 672. Или более 445 000 часов музыки — это как прослушать 6 651 414 раз трек «Упали в любовь и ударились в танцы» Monatik.

BOOM и Zvooq больше всего популярны у жителей Поволжья и Урала, а вот в Москве и Подмосковье предпочитают Яндекс.Музыку.

Подробности о проекте «МегаФон.Музыка» и как получить 90 дней бесплатной подписки на сервисы можно посмотреть здесь.

Ролик о «Включайся! Слушай» с участием Monatik можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Весной 2017-го года «МегаФон» проанализировал при помощи big data предпочтения 2 млн пользователей и выявил шесть поведенческих моделей, которые легли в основу тарифной линейки «Включайся!». При исследовании аналитики зафиксировали любопытный факт — любители слушать музыку меньше говорят по телефону, чем активные пользователи социальных сетей. Поэтому в тарифной линейке «МегаФон» предусмотрел продукт и для одних — тариф «Включайся! Слушай», и для других — тариф «Включайся! Общайся». Также цифровые клиенты слушают музыку в сервисах, в своих плейлистах или плейлистах друзей, а вот узнавать о новинках музыки предпочитают, обращаясь к традиционным каналам — радио и советы друзей.

Если сравнивать жанры интернет-контента «музыка» и «видео», то музыка доминирует. К ней обращаются чаще, чем к просмотру фильмов.