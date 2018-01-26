Уфимский федеральный исследовательский центр приглашает на «Открытую Лабораторную» Фото: ИА «Башинформ» Уфимский федеральный исследовательский центр приглашает на «Открытую Лабораторную» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфимском федеральном исследовательском центре РАН состоится «Открытая Лабораторная» — международная научно-просветительская акция по проверке научной грамотности. Она пройдет 10 февраля в 20 странах мира и по всей России. Стать участником — перевоплотиться в «лаборанта» — сможет каждый желающий. В Уфе акция стартует в 12.00 в корпусе ИБГ УФИЦ РАН на проспекте Октября, 71, сообщили в центре.

Опыты проведет заведующий лабораторией (завлаб): ученый-генетик, директор Института биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, профессор, академик Академии наук Республики Башкортостан, доктор биологических наук Эльза Хуснутдинова.

«Лаборантам» предстоит ответить на десятки занимательных вопросов и заданий, что поможет им проверить свою естественнонаучную картину мира и понимание устройства базовых явлений в жизни из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики. К примеру, можем ли мы увидеть животную клетку в своем холодильнике и все ли вещества состоят из молекул? Может ли дерево быть прочнее металла и что болит при головной боли? Почему человек умнее животных и какими мифами обросли «органические продукты»?

Акция продлится полтора часа. За это время участники напишут «лабораторную», узнают свой результат и подробно разберут каждое задание с «завлабом».

После «лабораторной» на площадке состоятся дополнительные мероприятия: научно-популярная лекция «ГМО-страшилки», экскурсия в лабораторию генетиков, фильм от ФАНК.

Ссылка для регистрации и получения бесплатных билетов.