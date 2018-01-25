Рустэм Хамитов: «Наши республиканские достижения произвели большое впечатление на Президента» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов: «Наши республиканские достижения произвели большое впечатление на Президента» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в беседе с журналистами рассказал о том, что визит Президента России в республику прошёл очень успешно, и Владимир Путин уехал из Уфы с хорошим настроением.

– Владимир Владимирович уехал из республики с очень хорошим, я бы даже сказал, приподнятым настроением. Мне об этом сообщил мой коллега, Президент Татарстана Рустам Минниханов, – сказал руководитель региона. – Он подтвердил, что из Башкортостана Владимир Владимирович действительно приехал с хорошим настроением, сказал о том, что много интересного увидел у нас в республике.

Рустэм Хамитов рассказал, что в ходе беседы с Президентом обсуждались вопросы социально-экономического развития республики, модернизации промышленного производства. В частности, были затронуты вопросы строительства газоперерабатывающего комплекса стоимостью 150-180 млрд рублей, оказания федеральной поддержки на условиях софинасирования для строительства корпуса онкологического диспансера и модернизации кардиологического диспансера. Глава государства поддержал эти идеи.

– Конечно, когда мы посещали УМПО, у него было чувство гордости, что на наших российских предприятиях производится такая высокотехнологичная продукция, авиационные двигатели. Это неоднократно звучало, и ощущалось, что Президенту всё это действительно нравится, – отметил Рустэм Хамитов. – Наши республиканские достижения, достижения наших жителей произвели большое впечатление на Президента. Владимир Владимирович по ходу своих выступлений неоднократно говорил о том, что республика достойно выглядит и в плане экономики, и в плане социального развития. Конечно, нам было приятно это слышать. Но это требует и дальнейшей, ещё более серьёзной работы. Это ответственность.

По словам Главы республики, на первом месте для Владимира Путина остаются интересы человека.

– В процессе обсуждений, бесед, в действиях и речах Президента нашей страны звучит прежде всего забота о простом человеке. Владимир Владимирович постоянно спрашивал меня о том, как мы работаем с людьми, что делаем для них, как учитываем их потребности, заботы, – сказал Рустэм Хамитов. – Он очень внимательно относится к тому, чтобы людей, попросту говоря, не обижали, чтобы была справедливость в нашем обществе. Эти моменты звучали и на производстве, и на встрече с рабочими, и в общении с прихожанами в мечети. Чувствуется, ощущается, что Владимир Владимирович живёт интересами людей.