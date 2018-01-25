Стало известно, какая новость ожидала жительницу Башкирии на азербайджанском телеканале Фото: izmitkent.com Стало известно, какая новость ожидала жительницу Башкирии на азербайджанском телеканале Фото: izmitkent.com

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Белебея Ирада Мустафаева почти 18 лет ищет своего пропавшего без вести сына Кенана. В эфире программы «Səni axtariram» («Ищу тебя») на азербайджанском телеканале «Хазар ТВ» присутствовала мать разыскиваемого мальчика. Она узнала важную новость, касающуюся её и Умута.

«Умут не мой сын. На передаче мне сообщили, что врачи провели исследование внутренних органов на наличие аппендикса у Умута. Дело в том, что Кенану в семь лет была сделана операция по удалению аппендикса. Выяснилось, что у Умута аппендикс не удаляли. То есть Кенана прооперировали, а Умута — нет. Этого исследования достаточно, делать ДНК-экспертизу смысла нет, — рассказала агентству «Башинформ» Ирада Мустафаева. — Когда мы в 2016 году поехали в Турцию, я была в таком состоянии, что готова была в прикованном к постели ребенке признать Кенана. Не представляете, как трудно, когда начинаешь дрожать при каждом телефонном звонке или стуке в дверь. Хотелось, чтобы эти мучения закончились. И, конечно, если это мой ребенок, то абсолютно неважно, в каком он состоянии – разницы нет. Я готова была до конца жизни за ним ухаживать. Мне от сегодняшней новости стало спокойно оттого, что я её узнала до похорон Умута. Иначе бы начались новые мучения, пришлось бы доводить процедуру ДНК до конца, но этого не потребовалось».

Жительница Башкирии очень благодарна за помощь в поисках сына азербайджанской телеведущей программы «Ищу тебя» Хошгедем Хидаят кызы Бахшелиевой. По словам Ирады Мустафаевой, журналистка уже сделала для нее очень многое, но еще и пообещала найти Кенана, и пока его не найдет – не успокоится.

«Она мне рассказала, что находила людей, пропавших 30 лет назад. И даже тем, кто не виделся 80 лет, организовывала встречу. Хошгедем сказала, что для нее будет «бриллиантовой» победой момент, когда она найдет Кенана. Такую она поставила цель», — добавила Ирада Мустафаева.

Как сообщалось ранее, поиски сына привели семью в Турцию к молодому человеку, попавшему в страшное ДТП и потерявшему память. Было предположение, что Умут является гражданином России азербайджанского происхождения. У Ирады Мустафаевой и Умута произошла теплая встреча в 2016 году. Потом начался трудный и продолжительный вопрос с ДНК-экспертизой. Жительница республики на этой неделе должна была встретиться с ним снова, но не успела. Умут на днях скончался в больнице Антальи. После чего ей позвонили с азербайджанского канала, сказав, что есть некая информация.

Озвученная новость поставила в этой истории многоточие — Ирада Мустафаева продолжает искать своего сына.