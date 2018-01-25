Рустэм Хамитов поздравил студентов вузов с Днём российского студенчества Фото: пресс-служба Главы Башкортостана











Рустэм Хамитов поздравил студентов вузов с Днём российского студенчества Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил праздник «Мы – единое целое», который состоялся на площади перед вторым корпусом БГПУ имени М. Акмуллы, и поздравил студентов вузов республики с Днём российского студенчества.

– У нас в республике учатся более 200 тысяч студентов, из них более 100 тысяч – в университетах и около 100 тысяч – в средних специальных учебных заведениях. Это огромный отряд молодёжи – самой умной, передовой, талантливой. И в их числе, конечно же, вы – студенты нашего педагогического университета, – сказал Рустэм Хамитов. – Хороший университет, замечательный педагогический коллектив, великолепная профессура – всё у вас есть для того, чтобы по-настоящему овладевать знаниями, иметь возможности для того, чтобы занять хорошее место в будущей трудовой деятельности.

Руководитель республики пожелал студентам успехов в учёбе, общественной деятельности и передал им привет от Президента России Владимира Путина, который вчера посетил Башкортостан с рабочим визитом.

В рамках студенческих гуляний стартовала акция «365 добрых дел», которая предполагает, что волонтёры университета каждый день в течение года будут проводить социально значимые мероприятия. Участники праздника нажали символическую кнопку, запустившую «счётчик добрых дел», и тем самым открыли Год добровольца (волонтёра).

В ходе посещения БГПУ имени М. Акмуллы Рустэм Хамитов также ознакомился с проектами студентов вуза, работой студенческих и волонтёрских объединений, организацией научно-исследовательской работы.