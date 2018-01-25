В Татьянин день Рустэм Хамитов запустил студенческий марафон добрых дел Фото: пресс-служба главы РБ















В Татьянин день Рустэм Хамитов запустил студенческий марафон добрых дел Фото: пресс-служба главы РБ

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Традиционный праздник российского студенчества — Татьянин день, студенты Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы отметили торжественным запуском марафона добрых дел. Старт проекту дал глава республики. Рустэм Хамитов поддержал благотворительную инициативу студентов, приуроченную к Году добровольца в России и Году семьи в Башкортостане, пожелал им как можно больше добрых дел. «Чтобы хватило на каждого жителя республики. А если умножить на 100, это более 400 млн добрых дел — вот наша цель», — предложил глава региона студентам из волонтерского отряда БГПУ.

Руководитель региона поздравил всех присутствующих с Днем российского студенчества и передал им привет от президента страны Владимира Путина, который накануне с рабочим визитом посетил Башкортостан.

Далее Рустэму Хамитову было предложено пройтись по учебному заведению и ознакомится с работой студенческих и волонтерских объединений, организацией научно-исследовательской работы педуниверситета. Экскурсию для главы республики провели студенты третьего курса Байрас Азаматов и Элина Гумерова. Учащиеся вуза вели беседу легко и непринужденно, задавали руководителю региона интересующие их вопросы, рассказывали о себе и своих успехах.

Так, на встрече с лидерами студенческих строительных отрядов БГПУ было отмечено, что представители студенчества Башкортостана входят в пятерку лучших студенческих стройотрядов России. Учащихся из нашей республики ждут на сезонные подработки не только в Башкортостане, но и за пределами региона. Некогда популярное студенческое движение сегодня вновь становится востребованным, в ряды стройотрядов уже вступили более 1000 студентов учебных заведений региона.

Глава республики поддержал активность студентов БГПУ в плане возрождения студенческих отрядов и отметил, что пятое место по России – это очень хороший показатель. Он также добавил, что в годы учебы в университете сам активно участвовал в жизни студенческих строительных отрядов. Работал каменщиком, сварщиком, грузчиком и дошел до комиссара строительного отряда.

«Помимо дополнительных профессий, тогда это нам давало хороший заработок. За лето студент мог заработать на 1/6 часть машины», — поделился он воспоминаниями.

Также Рустэм Хамитов побывал на факультете башкирской филологии и литературы, где ему продемонстрировали онлайн-программу по дистанционному изучению башкирского языка. Авторы проекта «Служба башкирского языка», студенты и преподаватели БГПУ, рассказали ему о возможностях и преимуществах программы, дальнейших планах по совершенствованию проекта.

В частности, участники республиканского движения «Волонтеры родного языка» планируют заняться вопросами поддержки родных языков. В настоящее время по аналогии с проектом «Послы русского языка в мире» они разрабатывают региональную добровольческую программу и планируют участвовать с ней в конкурсе на получение соответствующего гранта Главы республики.

Руководитель региона заинтересовался идеей дистанционных курсов башкирского языка и посоветовал разработчикам активнее внедрять свои проекты в массы.

Следующим пунктом в экскурсионной программе стал физико-математический факультет БГПУ. Вот уже в течении нескольких лет на базе факультета работают классы по астрономии, робототехнике, Центр молодёжного инновационного творчества, Академия математики, различные лаборатории и мастерские. Помимо студентов здесь занимаются юные дарования от пяти лет. Занятия проходят практически ежедневно, даже в выходные. Для это разработана специальная программа «Умные выходные».

«Все наши классы устроены таким образом: мы начинаем от самого простого и постепенно переходим к сложному. Например, начинаем от обычных детских конструкторов и заканчиваем уже созданием компьютерных 3D-моделей. Наша цель — заинтересовать как можно больше школьников. Кроме того, как будущие педагоги, мы должны научится работать с детьми», — рассказали студенты об организации учебного процесса.

Рустэм Хамитов побывал практически в каждом из классов, интересовался материально-технической оснащенностью кабинетов, понаблюдал инновационные разработки биологов через микроскоп, попробовал себя в управлении, собранным студентами, квадрокоптером.

Во время осмотра класса астрономии, сотрудники которой занимаются просветительской работой в школах, руководитель региона предложил активнее задействовать возможности Уфимского планетария, а также использовать на занятиях мобильный планетарий.

Такая живая заинтересованность раскрепостила студентов, они активно обсуждали детали своих проектов, где-то спорили и шутили с главой республики. Встреча закончилась неформальной беседой и совместным фотографированием.

По итогам визита глава республики отметил, что с пристрастием прошелся сегодня по кабинетам и встреча произвела на него благоприятные впечатления.

«Есть над чем работать, но на этом нельзя успокаиваться. Мне хотелось бы, чтобы кругозор и масштаб действий студентов был шире. Мы договорились в части продвижения знаний по астрономии. Посмотрим, может быть нам удастся приобрести несколько передвижных планетариев, для того чтобы студенты и педагоги могли выступать с лекциями по республике. Мы подумали о том, как можно организовать работу волонтерских и студенческих отрядов. Пригласили меня 17 февраля на слет студенческих строительных отрядов. Как опытный стройотрядовец, я надеюсь поделиться своими знаниями в этой части», — добавил Рустэм Хамитов.

Добавим, что по сложившейся традиции, студенческие гулянья продолжатся на площади Акмуллы до поздней ночи. Помимо официальных поздравлений, театрализованного представления, угощений праздничным тортом и медовым напитком, студентов ждет выступление известных танцевальных коллективов Уфы, игровая программа с призами, а также зажигательная дискотека от лучшего диджея столицы. Кульминацией празднования станет салют на площади Акмуллы, сообщили в пресс-центре вуза.