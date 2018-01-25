УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане состоится Республиканский конкурс «Женщина — мать нации». Подведение итогов конкурса и церемония награждения победительниц пройдет 5 марта в Уфе. Об этом сегодня на очередном заседании совета Общества башкирских женщин заявила председатель организации Гульнур Кульсарина.

В конкурсе принимают участие общественницы, активистки и инициативные женщины-профессионалы своего дела из районов и городов республики. Конкурс проводится по 10 номинациям:

«женщина в культуре» — среди женщин, достигших больших результатов в области культуры и искусства, в творчестве которых отражены национальные ценности башкирского народа,

«женщина — мать» — среди многодетных матерей, воспитавших примерных детей,

«женщина — лидер» — среди женщин, показавших себя в общественной работе или в политике способным организатором и целеустремленным лидером,

«женщина — ученая» — среди женщин, работающих в области науки;

«женщина — педагог» — среди женщин, достигших успехов в области образования,

«женщина — бизнес-леди» — среди женщин-бизнесменов, которые активно занимаются благотворительностью и узнаваемы среди населения,

«женщина-мастер» — среди рабочих женщин, которые достигли высоких результатов в разных отраслях промышленности,

«женщина — пример года» — среди женщин, достигших в 2017 году самых высоких результатов в разных сферах деятельности,

«женщина взрослого поколения» — среди женщин в возрасте старше 55 лет, которые продолжают вести активную общественную работу и пользуются уважением среди населения,

«самая молодая общественница» — среди девушек, проявивших себя лидером в разных отраслях и достигших результатов своими знаниями или деятельностью.

Конкурс «Женщина — мать нации» проходит с января по март 2018 года в два этапа — муниципальный и республиканский. Первый этап проходит в районах и городах Республики Башкортостан. На данном этапе активисты проводят местные конкурсы и направляют заявки победителей для участия в республиканском этапе конкурса.

Второй этап пройдет в конце февраля 2018 года в Уфе. На данном этапе конкурсная комиссия рассматривает работы участниц и определяет победительниц. Конкурсная комиссия будет сформирована из представителей министерств и ведомств, общественных организаций Республики Башкортостан.

Для участия в конкурсе муниципальные образования РБ представляют типовые заявки согласно утвержденной оргкомитетом форме до 26 февраля в РОО «Общество башкирских женщин РБ». Телефон: (347) 228-74-94. е- maii: bashkirka2017@mail.ru, kulsarina.g@mail.ru. Кроме заявки, в адрес оргкомитета необходимо представить также портфолио.

II Республиканский конкурс среди башкирских женщин «Женщина — мать нации» проводится Региональной общественной организацией «Общество башкирских женщин» Республики Башкортостан при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан