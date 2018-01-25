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Спикер Госсобрания Башкирии рассказал о планах парламента на весеннюю сессию

ПОЛИТИКА

Спикер Госсобрания Башкирии рассказал о планах парламента на весеннюю сессию Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

Спикер Госсобрания Башкирии рассказал о планах парламента на весеннюю сессию Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В четверг, 25 января, прошло очередное, первое после новогодних каникул, заседание Госсобрания – Курултая РБ. Открывая его, председатель парламента Башкирии Константин Толкачев озвучил планы на весеннюю сессию: депутаты рассмотрят 50 законопроектов и проконтролируют исполнение целого ряда законов республики, будут работать над реализацией задач, поставленных в послании главы республики на 2018 год.

Парламентарии рассмотрят законы о господдержке социально-ориентированных НКО, местном самоуправлении, бюджетном процессе, продовольственной безопасности, автомобильных дорогах и дорожной деятельности, регулировании земельных отношений, физической культуре и спорте, народных художественных промыслах, социальной поддержке инвалидов, содействии занятости населения и другие.

На первом в 2018 году пленарном заседании депутаты рассмотрели около двух десятков законопроектов, большинство из них – в первом чтении.

Константин Толкачев обратил внимание на блок законопроектов, связанных с совершенствованием Кодекса об административных правонарушениях. В частности, речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях». Поправки предусматривают штрафы за неисполнение решений Антитеррористической комиссии Республики Башкортостан.

«Профилактике терроризма, борьбе с ним, ликвидации его последствий во всем мире уделяется большое внимание, в том числе в нашей стране. Однако из-за отсутствия ответственности за неисполнение решений республиканской Антитеррористической комиссии ее решения не всегда достигали своей цели. Теперь ситуация должна кардинально измениться, – сказал спикер Госсобрания РБ.

Парламентарии рассмотрели проект поправок в закон республики «О налоге на игорный бизнес». Изменения предполагают двукратное увеличение налога на процессинговые центры и пункты приема ставок тотализаторов и букмекерских контор, а также утанавливают максимально допустимую налоговую ставку в 3 миллиона рублей для новых объектов налогообложения в этой сфере – процессинговых центров интерактивных ставок тотализаторов и букмекерских контор.

Депутаты рассмотрели законопроекты «Об установлении даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц», «Об установлении дополнительного основания признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по отмененным региональным налогам и сборам», а также законопроекты, связанные с совершенствованием работы в сфере регулирования законодательства о государственной гражданской и муниципальной службе.

Теги: Госсобрание РБ
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