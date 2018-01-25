В Башкирии считают численность диких животных Фото: Минэкологии РБ В Башкирии считают численность диких животных Фото: Минэкологии РБ

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии проходит зимний учёт диких животных. Общая протяженность маршрутов составляет более 71 тысячи километров, сообщили в Минэкологии РБ. На основании полученных данных будут рассчитываться нормативы добычи на предстоящий сезон охоты. Например, в текущем охотничьем сезоне во многих угодьях республики была запрещена охота на зайцев, так как специалисты заметили сокращение численности их популяции.

«Дикие животные как природный ресурс требуют мониторинга и учета по видам. Учет особенно важен для охотничьих хозяйств, их в республике зарегистрировано 127. В среднем на одно охотничье хозяйство приходится не менее 350 километров длины учетных маршрутов. Последние пять лет динамика численности лосей, косуль стабильна и имеет естественный прирост. Например, лосей в Башкортостане более 22 тысяч особей, косуль 21 тысяч. Численность волка колеблется в пределах 500 особей, бурого медведя более двух тысяч. В последний год виден небольшой рост количества этих хищников. Это может отрицательно повлиять на численность копытных животных. Добыча волка – дорогостоящее мероприятие, требует материальных, физических усилий от охотников, поэтому желающих его добыть не так много. Ежегодно принимаются меры по регулированию численности волка», — сообщил начальник отдела охраны животного мира Ильмир Гималетдинов. Результаты зимнего маршрутного учёта 2018 года Минэкологии РБ объявит в апреле.