«МегаФон» продемонстрировал самый быстрый мобильный интернет в России по результатам 7,5 млн замеров пользователей Speedtest Фото: Мегафон «МегаФон» продемонстрировал самый быстрый мобильный интернет в России по результатам 7,5 млн замеров пользователей Speedtest Фото: Мегафон

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Пользователи самого популярного приложения для измерения скорости мобильного интернета — Speedtest от компании Ookla — проанализировали результаты замеров в сетях 4G. Лидером в России был признан «МегаФон».

По результатам тестов скорости, проведенных российскими пользователями, «МегаФон» стал оператором с наилучшим мобильным интернетом 4G, заняв первую позицию по скорости загрузки данных на устройство — 25,04 Мбит/с.

«Мы с удовольствием признаем, что у «МегаФона» самая быстрая мобильная сеть в России, на основе нашего анализа тестов скоростей, которые делали сами пользователи. Эта награда является свидетельством исключительной производительности «МегаФона», — отметил Джейми Стивен, исполнительный вице-президент Ookla.

В исследовании по России компания Ookla проанализировала данные более 7,5 млн тестов скорости через сети всех операторов с 1,5 млн устройств с поддержкой LTE.

По данным Роскомнадзора, с начала 2017 года количество базовых станций, использующих технологию 4G/LTE, в России увеличилось на 45%. «МегаФон» лидирует как по числу базовых станций стандарта 4G/LTE (более 60 000), так и по числу действующих станций всех сетей (более 200 000). Компания продолжает внедрять и сеть LTE-Advanced, обеспечивающую скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Сегодня она представлена в 38 регионах страны. В Республике Башкортостан технология LTE-Advanced доступна для более чем 1,5 млн жителей Уфы и еще семи городов: Октябрьский, Туймазы, Мелеуз, Кумертау, Белорецк, Cибай и Нефтекамск.

«Объем потребляемого трафика стремительно растет, российские пользователи становятся все более требовательными к скорости интернета на своем смартфоне. Российский рынок мобильной передачи данных — один из самых развитых в мире, и это, в том числе, заслуга «МегаФона». Мы рады, что нас оценили миллионы людей, которые ежедневно используют Speedtest. Спасибо за доверие, мы двигаемся дальше. Сегодня мы предлагаем сервисы и тарифы, которые основаны на собственных предпочтениях абонентов, и наш быстрый мобильный интернет позволяет использовать все преимущества и потенциал цифровых возможностей», — комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор компании «МегаФон».

Компания Ookla, создатель сервиса Speedtest, является мировым лидером в области тестирования и анализа интернета. Сервис тестирования скоростей интернета Speedtest является наиболее точным способом измерения производительности и диагностики сетей. Speedtest предоставляет независимый взгляд на скорость и качество мобильных и фиксированных широкополосных подключений. Миллионы пользователей сделали Ookla Speedtest приложением №1 для тестирования скорости интернета, и ему ежедневно доверяют профессионалы отрасли.