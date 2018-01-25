В Башкирии инвалиды Учалинского района на грант Президента РФ закупили спортивное оборудование Фото: администрация Учалинского района







В Башкирии инвалиды Учалинского района на грант Президента РФ закупили спортивное оборудование Фото: администрация Учалинского района

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В декабре минувшего года Учалинская общественная организация «Общество инвалидов» стала обладателем гранта Президента Российской Федерации. На средства гранта было приобретено спортивное оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня, 25 января, в молодежно-досуговом центре «Стиль» состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому радостному событию.

На конкурс по предоставлению грантов Президента РФ были представлены проекты по разным направлениям — всего более 9,5 тысячи заявок со всех регионов страны, около двух тысяч из них стали победителями. Общество инвалидов Учалинского района представило проект под названием «Дорогу осилит идущий», направленный на физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность людей с ограниченными возможностями здоровья. На реализацию данного проекта для учалинской организации Фонд президентских грантов направил более 300 тысяч рублей, которые планируется направить на создание инклюзивного спортивного зала. На этой неделе поступили первые тренажеры и настольные игры — беговая дорожка, спортивные настольные игры «Новус» и «Керлинг», наборы для игры дартс, игр в шахматы и шашки для слабовидящих людей. Спортивные настольные игры являются доступными для любых категорий граждан, но особенно актуальны для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, перенесших черепно-мозговые травмы. В ближайшие дни также ожидается поступление настольных игр «Шаффлборд» и «Джакколо», велотренажера.

На торжественное мероприятие по случаю получения первых тренажеров были приглашены воспитанники коррекционной школы-интерната, опекаемые Учалинского психоневрологического интерната, члены Общества инвалидов и первичной общественной организации «Дари добро». С приобретением спортивного оборудования профессионального уровня поздравила присутствующих заместитель главы администрации по социальной политике Зухра Гордиенко.

«Эти тренажеры, настольные игры позволят вам не только интересно и с пользой провести досуг, укрепить здоровье, но и проводить полноценные спортивные тренировки по различным направлениям, — отметила она. — И сегодня среди вас, я уверена, находятся наши будущие чемпионы, победители республиканских и всероссийских соревнований среди людей с ограниченными возможностями здоровья».

Обществом инвалидов разработаны разнообразные формы участия в соревнованиях инвалидов, учащихся коррекционной школы, пояснила председатель общественной организации Любовь Баранова. Планируется проведение ряда спортивно-массовых мероприятий, в которых будут задействованы более 600 человек. Уже в марте состоятся первые районные соревнования среди инвалидов по спортивным настольным играм, сообщили в администрации муниципалитета.