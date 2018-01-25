Лилия Гумерова подарила муфельную печь художественной школе Стерлитамака Фото: администрация Стерлитамака







Лилия Гумерова подарила муфельную печь художественной школе Стерлитамака Фото: администрация Стерлитамака

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сенатор, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова вручила стерлитамакской детской художественной школе новую муфельную печь. К сенатору от Башкортостана обратились педагоги детской художественной школы города. Лилия Гумерова в рамках проекта по исполнению наказов избирателей смогла исполнить мечту юных художников.

«Было принято решение поддержать просьбу школы. Таких учебных заведений мало и Стерлитамакская художественная школа – особенная. Ей исполнилось уже 50 лет, среди её выпускников много победителей конкурсов российского и международного уровней. Возможно, «печь» звучит не слишком романтично, но она поможет выйти школе на более высокий профессиональный уровень, создаст условия для полной творческой самореализации, — подчеркнула Лилия Салаватовна. – Возможно, не все выпускники станут великими художниками, но учёба здесь даёт возможность прикоснуться к прекрасному. Эти люди всегда будут сохранять в сердце любовь к своей малой родине».

Глава администрации города Владимир Куликов поблагодарил сенатора за поддержку детского дополнительного образования. В планах дальнейшего развития художественной школы — создание выставочного зала и организация кузнечной мастерской.

Стерлитамакская художественная школа является организатором открытого республиканского конкурса детского творчества «Крылатые легенды народов Башкортостана» и международного конкурса детского юмористического рисунка «Котовасия».

Лилия Гумерова пообщалась с юными художниками и обещала посетить одну из их ближайших выставок. По словам воспитанников школы, большая печь была их мечтой: теперь у ребят появилась возможность не ограничивать полёт творческой фантазии и изготавливать керамические композиции любого размера.