Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 55.92 ↓

EUR 69.45 ↓

26 января Пятница

Уфа   °

Отключенное электроснабжение и поврежденные крыши: по башкирскому селу прошелся ураганный ветер

ОБЩЕСТВО

Отключенное электроснабжение и поврежденные крыши: по башкирскому селу прошелся ураганный ветер

Фото: Информационно-аналитический отдел администрации Белорецкого района

Отключенное электроснабжение и поврежденные крыши: по башкирскому селу прошелся ураганный ветер

Фото: Информационно-аналитический отдел администрации Белорецкого района

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В селе Габдюково Белорецкого района Башкортостана накануне ночью порывами ураганного ветра причинен ущерб девяти личным хозяйствам, из-за обрыва проводов было отключено электроснабжение. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации района.

По информации ведомства, в трех жилых домах частично повреждены крыши, фронтоны и обшивки домов, веранды. Также пострадали и нежилые строящиеся дома: один получил значительный ущерб, в двух других сорвало крыши. Частично разрушились надворные постройки: сараи, дровники и баня. Человеческих жертв удалось избежать.

Уже днем 24 января электроснабжение в селе было восстановлено. Отмечается, что необходимости расселения жителей нет. Сейчас ведется работа по оценке нанесенного ущерба.

Теги: ураган, отключение электроэнергии
Читайте также
Отключенное электроснабжение и поврежденные крыши: по башкирскому селу прошелся ураганный ветер
В селе Габдюково Белорецкого района Башкортостана накануне ночью порывами ураганного ветра причинен ущерб девяти личным хозяйствам, из-за обрыва проводо
Гендиректор ХК «Салават Юлаев» объяснил, зачем уволили Леонида Вайсфельда
25 января уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» сообщил о расторжении контракта с генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом. За две игры до конца ре
В Башкирии появится лаборатория для контроля качества меда на экспорт - Россельхознадзор по РБ
В Башкирии появится лаборатория, которая будет следить за качеством меда, вывозимого на экспорт. Об этом на очередном заседании Госсобрания - Курултая Р
Леонид Вайсфельд покидает ХК «Салават Юлаев»
По соглашению сторон уфимский клуб «Салават Юлаев» расторг контракт с генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом, сообщается на официальном сайте башки
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть