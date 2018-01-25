Отключенное электроснабжение и поврежденные крыши: по башкирскому селу прошелся ураганный ветер Фото: Информационно-аналитический отдел администрации Белорецкого района













Отключенное электроснабжение и поврежденные крыши: по башкирскому селу прошелся ураганный ветер Фото: Информационно-аналитический отдел администрации Белорецкого района

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В селе Габдюково Белорецкого района Башкортостана накануне ночью порывами ураганного ветра причинен ущерб девяти личным хозяйствам, из-за обрыва проводов было отключено электроснабжение. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации района.

По информации ведомства, в трех жилых домах частично повреждены крыши, фронтоны и обшивки домов, веранды. Также пострадали и нежилые строящиеся дома: один получил значительный ущерб, в двух других сорвало крыши. Частично разрушились надворные постройки: сараи, дровники и баня. Человеческих жертв удалось избежать.

Уже днем 24 января электроснабжение в селе было восстановлено. Отмечается, что необходимости расселения жителей нет. Сейчас ведется работа по оценке нанесенного ущерба.