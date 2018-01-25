«Судьба скрутила»: как уфимцы становились обитателями подземного перехода Фото: vilomp3.site, Книжная палата РБ

«Судьба скрутила»: как уфимцы становились обитателями подземного перехода Фото: vilomp3.site, Книжная палата РБ

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Кто они — обитатели уфимских подземных переходов и как они дошли до такой жизни. В непростом вопросе разбиралась газета «Советская Башкирия» в октябре 1990 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Не спрашивайте в Министерстве соцобеспечения, сколько у нас нищих или нуждающихся. Понятие нищеты правительством не определено», — сообщила газета 11 октября 1990 года. При этом издание констатировало: «Понятия нет. Нищих — полно».

С некоторыми из них корреспондент газеты пообщался в подземном переходе на Центральном рынке Уфы. К примеру, 62-летняя Таисия Микунова оказалась на улице после того, как ее супруг умер и квартиру отобрали. «Милиция заняла. Живу на вокзале», — рассказала она.

Другой обитатель «подземки», 61-летний Николай Холопов, раньше работал на шахте Пугачевского карьера, был молотобойцем. Но стажа для пенсии не набрал. Есть у него дом, жена-инвалид и сын в другом городе. «А сам он сидит в ожидании милостыни, подперев спиной здание из стекла и бетона, не подозревая, что в этом здании располагается Республиканское отделение Российского фонда милосердия и здоровья», — говорится в публикации издания.

Что думали и как относились к нищим горожане?

«Да, по-моему, мы все нищие», — бросил парень в «варенке» из «золотой» очереди у ювелирного магазина «Рубин». Продавец курток-«алясок» считает, что «они сами виноваты во всем, не государство». Молодой кооператор из Хабаровска сказал: «Перестройка виновата, что нищих стало так много».

Остановка «Строительная» на проспекте Октября. «Михаил Коновалов, — представился корреспонденту одноногий «жилец» этой остановки. — Живу здесь два года. Была у меня квартира на Богдана Хмельницкого. Оттуда меня выселили, поселили офицера милиции». Как выяснилось, Михаил около тридцати лет проработал на фирме «Мир». А после выселения не осталось ни паспорта, ни трудовой...

В газете не идеализируют этих людей, допуская, что они сами большей частью виноваты в своем положении: «кого-то из них судьба скрутила, стали инвалидами, бросили дети». Однако обнадежили, что «с нового года планируется учредить пенсию по старости и немощности».

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.