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25 января Четверг

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В Башкирии активисты ОНФ обучают азам кино особенных детей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии активисты ОНФ обучают азам кино особенных детей Фото: пресс-служба ОНФ

В Башкирии активисты ОНФ обучают азам кино особенных детей Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности — детям» эксперты ОНФ в Башкортостане провели очередное занятие для детей с ограниченными возможностями здоровья в студии творческого развития «Хахачу» в Уфимской детской филармонии. В ходе мастер-классов по изучению основ кино и телевидения они учатся работать с камерой, правильно записывать звук, настраивать баланс света. Член регионального штаба ОНФ, журналист Тимур Юсупов рассказал о том, что юные кинематографисты, вдохновившись книгой Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», назвали группу «Чайка».

«Несмотря на глухоту, синдром ДЦП и другие нарушения, ребята остаются такими же детьми, как и любые другие, — отметил Тимур Юсупов. — В отличие от современных подростков они очень сплочены, даже с возрастом не теряют веру в добро, любят собираться вместе, очень высоко ценят дружбу, проносят ее через всю жизнь. Несколько учеников в прошлом году закончили школу, а один начал работать, но все равно продолжает посещать занятия. Прежде всего им, как и абсолютно всем остальным, требуется общение и внимание. На занятиях мы обсуждаем прочитанные книги, просмотренные фильмы, разбираем сценарии. Читаем некоторые из них, распределяя роли. Стараемся добраться до сути каждого произведения. Играем в настольные игры кинематографической тематики, через них приходит осознание того, как работает индустрия. Постоянно снимаем короткие ролики, учимся монтажу. Сняли свой короткометражный фильм, премьера которого состоялась в Санкт-Петербурге на детском фестивале «Оперение».

Аналогичный кружок по изучению азов киноиндустрии эксперты ОНФ организовали и на базе школы №35 города Уфы. На занятиях обучающиеся узнают, как работает киноиндустрия, из чего состоит любой фильм, и уже сделали первые шаги к освоению профессий оператора, сценариста и инженера монтажа.

Теги: ОНФ, проекты, Равные возможности - детям
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