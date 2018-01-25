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25 января Четверг

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13 осужденных из Башкирии обучаются в высших учебных заведениях

ОБЩЕСТВО

13 осужденных из Башкирии обучаются в высших учебных заведениях Фото: УФСИН по РБ

13 осужденных из Башкирии обучаются в высших учебных заведениях Фото: УФСИН по РБ

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии 13 осужденных обучаются в высших учебных заведениях заочно с помощью дистанционных методов обучения. Как сообщает пресс-служба УФСИН по РБ, в исправительной колонии №16 в Салавате насчитывается пятеро студентов. В ИК-8 в Стерлитамаке высшее образование получают четверо осужденных, в ИК-3 (г. Уфа) — двое, по одному в ИК-7 (г. Мелеуз) и ИК-13 (г. Уфа). Трое студентов уже неоднократно отбывали наказание в местах лишения свободы. Один осужденный получит диплом уже в этом году.

Самым популярным учебным заведением у осужденных является Московский финансово-промышленный университет «Синергия», в нем обучаются семь осужденных, еще пятеро — в других московских вузах, один — в Оренбургском государственном университете. Самая популярная специальность у отбывающих наказание — менеджмент. Многие осужденные выбирают такие направления менеджмента, где судимость в наименьшей степени будет мешать трудоустройству (например, логистика), либо образование поможет открыть собственное дело (менеджмент ресторанно-гостиничного бизнеса). Также осужденные студенты учатся по специальностям «юриспруденция», «экономика и финансы», «государственное управление», «психология» (психолог-конфликтолог).

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ, администрация исправительного учреждения обязана оказывать содействие осужденным в получении высшего образования. Организуются встречи осужденных с представителями учебных заведений, использующих дистанционные методы обучения. Осужденным студентам выделяется время для занятий, они могут пользоваться компьютерами без доступа в интернет и электронными книгами. Обучение платное, в большинстве случаев его оплачивают родные, некоторые сами из своего заработка. Ветераны боевых действий имеют льготы при оплате.

Теги: УФСИН по РБ, осужденные, образование
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